Doctora de Concepción se sometió a sedación paliativa para morir sin dolor y dejó mensaje al mundo político

La doctora Liliana Ortiz (47), ex académica de la Universidad de Concepción, falleció la madrugada del pasado 19 de julio en su casa en San Pedro de la Paz, luego de lidiar durante los últimos 26 meses contra un agresivo cáncer de mamas.

Como experta en bioética ella decidió el camino de la sedación paliativa para que su muerte fuera sin dolor, por lo que aún consciente, la noche del 17 de julio grabó un video en el que explica las causas que la motivan a despedirse y abrir un debate.

Ella explica que "hoy ya no comí, solo tuve diuresis gracias a los sueros que me pasaron. Deposiciones no tengo hace tres días. Todos los procesos básicos de un ser humano los tengo que hacer con asistencia. En ese contexto no se puede tener calidad de vida y espero que todos entiendan mi toma de decisión".

Como experta en la materia, también explicó que lo que ella realizó no es eutanasia, debido a que esta "busca la muerte del paciente, aunque sea para calmar el dolor, pero busca la muerte. En el caso de la sedación paliativa, de lo que hablamos en realidad es de la sedación de un paciente que está sufriendo, que está con una enfermedad en etapa terminal, cuyo pronóstico no se va a modificar por el uso o no de la sedación. Lo que busca es devolver la dignidad en el proceso de la muerte de una persona. Viví dignamente y quiero morir dignamente".

Liliana Ortiz falleció 24 horas después de dejar este registro. El encargado de aplicar los fármacos fue su marido, el anestesiólogo Gerardo Soto.

Él reveló que fueron noches, al inicio del diagnóstico, de largas conversaciones debido a que había que preparar a una familia con cuatro hijos. "La decisión idealmente la debe tomar el paciente, por eso hay que enfrentar estos temas cuando el paciente tiene aceptación de la enfermedad y que esté cognitivamente intacto para aceptar o rechazar esta medida", dijo.

Liliana, en su lecho de muerte, quiso abrir el debate y emplazar a quienes toman decisiones al respecto. "Tengo claro la diferencia entre la eutanasia y la sedación paliativa, no obstante, sé que existen muchos colegas que no entienden esa diferencia y privan a sus pacientes de morir sin solor, sin dignidad. Mediante este mensaje quiero insistir más en la necesidad de repensar con nuestros legisladores cuáles son las decisiones que en salud se pueden aplicar", indicó.

La opinión de los parlamentarios

Actualmente la sedación paliativa está considerada como un tratamiento contra el dolor. Si bien tiende a confundirse con eutanasia, en la praxis no lo es, ya que el fin último no es la muerte, sino que llegar a la muerte sin dolor y sin acelerarla.

El diputado Gastón Saavedra (PS) opinó que "yo soy partidario por mis convicciones e ideología a la que adscribo en que haya libertad en el ser humano en todo momento y por lo tanto todo este tipo de eutanasia, aborto libre, el matrimonio igualitario creo que son situaciones que el país debe legislar prontamente y no estar con la pacatería de estar no asumiendo la libertad, que es siempre, no cuando nos conviene políticamente no más".

Por su parte el diputado Sergio Bobadilla (UDI), quien se define como partidario de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, se manifestó dispuesto a participar del debate. "Sin duda que estamos al debe en muchas materias en relación a la salud y respecto de los cuidados paliativos como país debiéramos hacer mucho más de lo que se está haciendo. Puede y debe ser un camino a explorar el robustecer las posibilidades de los cuidados paliativos y como país estamos al debe", enfatizó.

Y el doctor Manuel Monsalve (PS), también diputado, indicó que "el Ministerio de Salud tiene que colocar un esfuerzo similar para enfrentar una pandemia que no es el Covid, que es el diagnostico tardío en materia de cáncer que va a lamentablemente implicar que mucha gente cuando se le diagnostique va a estar fuera del alcance del tratamiento médico y eso implica colocar recursos".

No es necesario legislar por cada enfermedad

El doctor Germán Acuña, presidente del Colegio Médico Concepción-Arauco, sostiene que Chile tiene un exceso de legislación y que en esta materia, al no haber conflicto ético, no es necesario que exista una legislación específica.

Acuña indicó que "lo que la gente de cuidadados paliativos plantea es que necesitamos mucha más organización, capacitación, fondos, para poder darles a todos los enfermos lo que merecen al final de sus días. Ese es el espítiru que anima a estos grupos de profesionales que buscan leyes específicas para cada enfermedad".

"Creo que es innecesario, que se podría hacer perfectamente con la ley de derechos y deberes, pero entiendo el ánimo porque yo mismo he notado las falencias tremendas que hay en cuidados paliativos en Chile. En la Región del Biobío, tanto en la Provincia de Concepción como en la Provincia de Arauco tenemos una condición muy favorable", argumentó.

La doctora Liliana Ortiz, en su última acción pública, dejó abierto el debate para que todo chileno que se instruya y desee una muerte sin dolor pueda acceder sin necesidad que su familia se endeude de por vida, convirtiendo este tema en una política pública.