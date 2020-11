Dos comunas eligen a candidatos a alcalde y todo el Biobío define a carta para gobernación regional de la oposición

Las comunas de San Pedro de la Paz y Chiguayante viven las jornadas de primarias para elegir a los candidatos y candidatas a alcaldes de Chile Vamos y el Partido Ecologista Verde, respectivamente.

En tanto, toda la región del Biobío, con un 99 por ciento del padrón electoral habilitado para sufragar, puede concurrir a las urnas para elegir al candidato a gobernador regional del pacto opositor Unidad Constituyente.

Según datos del Servel, hay 209 locales con 1449 mesas para recibir a 1 millón 295.000 habilitados para votar.

Juan Eduardo Toledo, director regional del Servel, dijo que hay "cumplimiento normal que hemos tenido, nosotros ya estamos en el 81%, y aún estamos dentro de la jornada en que las mesas pueden seguir instalándose. Los delegados están esforzando todo al máximo, para lograr que tengamos el 100% de las mesas instaladas".

En caso de que no se constituyan la totalidad, "simplemente en esa mesa no se puede emitir sufragio y de cualquier manera eso solamente tendría trascendencia en el sentido que cuando el tribunal cuando califica, llega a conclusión que los resultados de esa mesa en la que no se votó, pudieran influir en el resultado final", añadió.

En ese sentido, la mañana de este domingo, el candidato a gobernador regional por el PS, Enrique Inostroza, llegó a votar a las 10:00 horas al colegio Esther Hunneeus de Lorenzo Arenas y no lo pudo hacer porque su mesa no estaba instalada.