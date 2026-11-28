La familia de Richard Puentes, pescador de 33 años desaparecido desde el sábado pasado en la comuna de Cañete (Región del Biobío), solicita a las autoridades mayor apoyo en las labores de rastreo, que ya cumplieron una semana sin resultados positivos.

El trabajador se extravió en la desembocadura del Río Paicaví, en el sector Collico, en la Provincia de Arauco. Según informó la familia, existe evidencia de que el cuerpo podría encontrarse al interior de un pozón de más de 75 metros de profundidad, lo que requiere mayor tecnología y buzos capacitados para ingresar al lugar.

Cecilia Órdenes, tía del pescador desaparecido, sostuvo que a la zona "llegaron buzos externos a Marina y Gersa (Grupo Especializado en Rescate Subacuático de Bomberos), pero no encontraron nada. Van a seguir otra vez, esperamos que hoy sea mejor el día y se pueda encontrar (el cuerpo)".

La mujer explicó que en el sector que se rastrea "hay pozones con mucha corriente. Los buzos que vinieron de Quidico no pudieron entrar, intentaron varias veces, pero la corriente era demasiado fuerte, entonces no se pudo lograr el objetivo que ellos tenían".

"Ellos necesitan algo que pueda detectarlo (al pescador desaparecido), un robot, y las autoridades tienen eso, pero no ha llegado nada. (Necesitamos) algo que detecte que mi sobrino esté ahí", enfatizó.

La Armada activó el Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR) respectivo y se realizan diversas diligencias, tanto en el mar como en tierra, para dar con el paradero de esta persona.