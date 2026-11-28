El entrenador trasandino Gustavo Alvarez, actualmente en Liga Deportiva Universitaria de Quito, respondió con contundencia para descartar las versiones que lo acercan a la banca de la selección chilena.

En la conferencia de prensa previa a su partido contra Macará, el exDT de Universidad de Chile y Huachipato señaló: "No tengo mucho que agregar. Yo le digo una cosa: estoy 24 horas trabajando muchísimo en Liga, en presente y en el 2027. Después, lo que se diga o no se diga no es tema mío".

En esa misma línea, Alvarez subrayó que "yo ratifico cada palabra de las que dije cuando se me consultó por primera vez. Búsquenlas y hoy ratifico cada palabra".

La referencia apuntó a unas declaraciones realizadas a inicios de octubre, donde dijo: "No quiero que se manosee la situación, ni mi nombre, porque el hincha es muy sensible. Yo quiero que el hincha sepa que tiene un entrenador que piensa en hoy y en mañana en Liga".

Con la ya extendida danza de nombres y la pública ilusión de fichar a Manuel Pellegrini, pese a no haber comenzado acercamiento alguno con el "Ingeniero", continúa la incertidumbre sobre el provenir del mando en La Roja.