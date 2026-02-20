Síguenos:
Tópicos: País | Región del Biobío

Fiscalía acusó a 17 miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche por atentado al Molino Grollmus

Publicado:
Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La Fiscalía imputó una decena de delitos, incluidos incendio, robo con violencia y homicidio frustrado, y solicitó penas de hasta presidio perpetuo para los acusados.

El ataque ocurrió el 29 de agosto de 2022 en Contulmo, cuando el Molino Grollmus fue incendiado, dejando a cuatro víctimas con graves secuelas.

 ATON (archivo)

La Defensoría cuestionó el uso de testigos protegidos, mientras el Gobierno valoró la acusación como parte del combate a la violencia rural en la provincia de Arauco.

La Fiscalía formalizó acusación contra 17 personas vinculadas a la Resistencia Mapuche Lafkenche por su presunta participación en el atentado incendiario contra el Molino Grollmus, ocurrido el 29 de agosto de 2022 en la comuna de Contulmo, Región del Biobío.

El ataque redujo a cenizas el histórico inmueble y dejó a cuatro víctimas con graves lesiones, entre ellas una persona con amputación de una pierna y otra con pérdida de un ojo.

Según detalló el fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos, a los imputados se les atribuyen "al menos diez delitos, entre ellos incendio, robo con violencia, disparos injustificados y porte ilegal de armas, por lo que el Ministerio Público solicita penas que llegan hasta presidio perpetuo simple y calificado para los adultos, mientras que para el único menor de edad se pide la sanción máxima contemplada en la ley".

En total son 16 adultos y un adolescente los acusados, pese a que en la causa hubo más de 20 detenidos inicialmente.

Desde la Defensoría Penal Pública, que representa a 12 de los acusados, cuestionaron el uso de testigos protegidos en la investigación. La defensora Katherine Valdés adelantó que en la audiencia de preparación de juicio oral se discutirá la legalidad de las pruebas, afirmando que el uso de testigos reservados pone en duda el debido proceso al impedir una adecuada confrontación de la evidencia por parte de la defensa.

En tanto, el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, valoró la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público y sostuvo que "se enmarca en el trabajo del Estado para enfrentar la violencia rural en la zona".

La autoridad destacó que "en el último período han aumentado tanto las detenciones como las condenas asociadas a estos hechos", en un proceso que —aseguró— busca restablecer la seguridad y la tranquilidad en la provincia.

