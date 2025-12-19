Hermana de alcalde murió tras desaparecer en el Río Biobío

Una mujer de 60 años llamada Laudelina Urrutia -hermana del alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia- fue hallada muerta este viernes, tras haber desaparecido el jueves en el Río Biobío.

"Ayer, en horas de la tarde, (la víctima) ingresó a las aguas del Río, sin tenerse noticia de ella hasta el día de hoy: fue encontrada fallecida por un familiar en un sector ubicado al interior de la parcela Edén, de la (misma) comuna de Quilaco", señaló la comisaria Tamara Hernández, de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles.