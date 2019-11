Intendencia estudia sumarios por incidentes durante convocatoria "por la paz" en Concepción

Eventuales sumarios podrían surgir tras la polémica convocatoria a reunirse "por la paz" en la Plaza de Tribunales de Concepción, ayer domingo.

Hasta ahora se desconoce a quién convocó oficialmente la manifestación, a la que llegaron el intendente del Biobío y gran parte del gabinete regional para formar la palabra "Paz", actividad que terminó con incidentes.

Hoy, cientos de penquistas se levantaron para manifestarse y pedir paz en el país con este mensaje en los Tribunales de Concepción. La gran mayoría fue pacífica, sin embargo las agresiones a una contramanifestación opacaron el evento. pic.twitter.com/MGgkiLSJDV — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 17 de noviembre de 2019

Al ser consultado, Sergio Giacaman señaló: "Es una actividad donde un número importante de ciudadanos -y en ellos también algunas autoridades, yo incluido, como persona- hablamos e invitamos a vivir la paz. Lamentablemente la situación terminó con algunos encontrones, palabras, desencuentros de personas, lo que a mí no me parece, es un poco inadecuado en el contexto en el que estábamos".

Sobre las responsabilidades de autoridades que participaron de esos hechos, Giacaman dijo: "Yo no tengo evidencia más que lo que me han dicho. Si alguien me entrega evidencia, naturalmente que tomaremos las medidas respectivas y conversaremos con quienes estuvieron involucrados".

"(La violencia) me parece no solamente grave, sino que absolutamente incoherente con la convocatoria que habíamos realizado", señaló.

Los incidentes comenzaron tras el ingreso al lugar de dos jóvenes con una polera negra y un cartel que decía "No Hay Paz". Éstos fueron encarados por algunos de los presentes, la prensa presente en el lugar también sufrió empujones y malos tratos por parte de los "poleras blancas".