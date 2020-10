Joven enviado a prisión por bomba molotov en Concepción se querelló por montaje de Carabineros

Una querella por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público contra quienes resulten responsables interpuso Maximiliano Fraile, un joven detenido en medio de las manifestaciones en la Universidad de Concepción en febrero pasado, a quien se le formalizó por el porte de elemento incendiario por lo que estuvo más de un mes en prisión preventiva.

En esa condición se mantuvo hasta que el Ministerio Público decidió no perseverar en la causa en su contra, a consecuencia de la obtención de un video que deja en duda el procedimiento de Carabineros, quienes aparentemente se concertaron para cargar una bomba molotov al detenido sin tener certeza de que la portara.

Christian Echayz, abogado de Fraile, indicó que "detienen a Maximiliano por haber lanzado un artefacto incendiario, luego lo formalizan por el porte de artefacto incendiario, o sea ya va bajando la gravedad del delito, y luego de unos meses se deja sin efecto la formalización".

"La querella que hemos presentado es por el delito de falsificación de instrumento público, por el parte policial y las actas que tienen que elaborar los funcionarios al momento de realizar el procedimiento, y además por el delito de obstrucción a la investigación, porque en definitiva todos esos antecedentes hacen que luego el resto de las instituciones, el Ministerio Público y Tribunales, adopten una decisión que perjudica a mi representado pero a antecedentes que no corresponden con la realidad", agregó.

En el registro de la cámara que porta el personal policial quedó grabado el momento en que un policía llega con un morral y al interior una botella con una "mecha" blanca.

"Echémosle bencina, si no que la tome el hueón no más", dice un carabinero, quien recibe la reprimenda de quien porta la cámara al indicarle que estaba siendo grabado. "Aprende a quedarte callado, un día no más", recibe de vuelta quien dio la idea.

La seremi de Gobierno del Biobío, Francesca Parodi, indicó que "si hay funcionarios que no están cumpliendo con la normativa, que no se están apegando a los protocolos, vamos a poner esto a disposición del Ministerio Público así como también las medidas administrativas que corresponden".