Justicia envió a prisión a chofer ebrio que atropelló a bomberos en Chiguayante

El Juzgado de Garantía de Chiguayante decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el conductor que, la madrugada del pasado domingo, atropelló a tres voluntarios de bomberos en la comuna.

El imputado, quien conducía en estado de ebriedad, impactó al personal que se encontraba prestando auxilio en una emergencia previa en la zona, dejando a uno de los voluntarios con lesiones de carácter grave.

La condición de las víctimas y el contexto del accidente son factores determinantes en la gravedad del delito, advirtieron desde el Ministerio Público.

"Estimamos que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, tomando en consideración la gravedad del hecho, las víctimas, la entidad de las víctimas y el hecho que el delito se cometió cuando bomberos se encontraba auxiliando a otras personas producto de un accidente de tránsito", afirmó el fiscal Alejandro Alí.

La defensa intentó sin éxito apelar a la falta de visibilidad y señalización en la ruta debido a la llovizna. (FOTO: ATON)

En esta línea, el persecutor dio cuenta que el imputado "tiene licencia de conducir profesional, por lo cual estimamos que el reproche es mayor aún que si se tratara de un conductor con clase B normal".

"Estaba completamente alcoholizado y eso fue también un factor que la jueza determinó para determinar que su conducta era absolutamente peligrosa", puntualizó el fiscal, que valoró la decisión de dejar en prisión preventiva a este sujeto.

Impacto en el servicio de emergencia

A través de una querella, Bomberos busca que se aplique el máximo rigor de la ley por la obstrucción y el daño causado.

"Hay una situación específica en el Código Penal que reviste el hecho de poder entorpecer o impedir el accionar de bomberos. Eso lo debemos tener en máxima consideración, toda vez que se está realizando labores de rescate cuando producto de la negligencia de este conductor termina colisionando y provocando las lesiones en el personal", aseveró Nicolás Díaz, abogado representante de Bomberos.

"No existe como tal una agravante, pero sí esperamos que sea considerado al momento de establecer la pena, el hecho de que las víctimas son bomberos que estaban prestando servicio y que además producto de este accidente termina también perjudicando a la comunidad chiguayantina, toda vez que dos unidades de bomberos quedaron fuera de servicio", añadió el jurista.

Se fijó un plazo de investigación de cuatro meses para determinar las responsabilidades definitivas en este hecho. (FOTO: ATON)

Argumentos de la defensa

Por otro lado, la defensa del conductor intentó desestimar la prisión preventiva aludiendo a factores ambientales que habrían dificultado la conducción.

Según Tomás Ramírez, abogado defensor, "las condiciones objetivas del suceso, que es la oscuridad derivada de la falta de iluminación artificial, llovizna, calzada mojada, ausencia de señalización suficiente que advirtiera este procedimiento en desarrollo y la existencia de un vehículo que ya estaba detenido en la calzada, son circunstancias que deben ser consideradas al momento de reconstruir la dinámica del accidente".

"No existe a esta altura un antecedente que permita afirmar que mi representado presenta en este caso un peligro adicional que haga indispensable su privación de libertad durante la investigación", acusó el abogado.

Pese a estos argumentos, el tribunal determinó que el estado de ebriedad y la responsabilidad profesional del conductor pesaban más que las condiciones climáticas, dictando su prisión preventiva y un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.