Dólar amenaza con alcanzar la luca: "No hay nada que le dé soporte al peso"

En línea con la tendencia alcista observada durante la semana, el dólar cerró las transacciones de este viernes con un nuevo repunte en el mercado cambiario local, consolidándose en sus valores más altos desde abril de 2025 y acercándose a la barrera de los 1.000 pesos.

De acuerdo con los registros de Bloomberg, la divisa estadounidense finalizó las operaciones en 990 pesos, lo que representa un incremento de casi cuatro pesos respecto al cierre del jueves, tras haber tocado máximos de 993 durante la sesión.

Con este resultado, el billete verde acumula un alza superior a 104 pesos en lo que va de 2026, equivalente a una apreciación cercana al 12%.

Desacople del peso y falta de soporte interno

Al analizar los factores detrás de este comportamiento, Carlos Smith, docente e investigador del Centro de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo (CIES FEN UDD), advirtió sobre la falta de fundamentos internos para contener la depreciación de la moneda nacional.

"Lo más llamativo es que hoy todo jugaba a favor del peso y, aun así, terminó perdiendo; es decir, hay un desacople importante en el dólar. Hoy no hay nada en la economía chilena que le dé soporte al peso: el Imacec cayó 1,0% y el desempleo está en 9,6%. Cuando no tienes crecimiento, careces de defensa desde el punto de vista cambiario", explicó el académico.

En esa línea, Smith proyectó que "mientras las tasas largas en Estados Unidos sigan donde están y la economía chilena no muestre señales, la presión (sobre el dólar) se va a mantener".

Impacto en el mercado del cobre

El repunte de la divisa se vio influido además por la dinámica internacional de las materias primas.

Pese a que el cobre cerró la semana cotizando en 6,51 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres, desde la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) detallaron que el fortalecimiento global del dólar, sumado al alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., ha encarecido de manera directa las operaciones de compra y financiamiento del metal rojo.