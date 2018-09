La desaparición de la joven de 21 años que conmociona a Chiguayante

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, encabeza la búsqueda de una joven de 21 años identificada como Tamara Zurita Ortega, quien desapareció cerca de las 18:00 horas del martes 25 de septiembre desde Chiguayante, comuna donde reside, en la Región del Biobío.

Según su familia, la mujer informó a su madre que saldría desde su casa en el sector Altos de Chiguayante a leer un libro a la zona de parque de canchas a orilla del río Biobío y luego de eso, se juntaría con un amigo, sin embargo a esta cita nunca llegó.

El Ministerio Público dispuso de un amplio operativo con unidades de emergencia, helicópteros, drones y kayakistas para trabajar en la búsqueda de la estudiante de Preparación Física de la Universidad Santo Tomás, carrera que abandonó para estudiar otra cosa en el último tiempo. En los trabajos está colaborando el equipo USAR de Bomberos.

Los audios de Whatsapp que podrían dar pistas

Lorena Ortega es la madre de Tamara y supo de unos audios de Whatsapp que envió la joven al amigo con que se juntaría. En estos audios "le decía que por favor la acompañara, que estaba mal, que hacía dos horas que estaba llorando, que no pensaba que iba a estar tan pa' la cagá (sic) y que se fuera a encontrar con ella", según el relato de Lorena.

La madre de la desaparecida reconoció que con estos antecedentes "se me empezó a caer el mundo" y que no sabe por qué motivo podría estar así: "le pregunté a este chico y me dijo que Tamara hace tiempo que tenía un problema, que no nos quería contar a nosotros para que no nos preocupáramos, pero no me explicó".

Dónde reportar pistas para encontrar a Tamara

Tanto la la PDI como Carabineros de Concepción dispusieron mecanismos de comunicación para entregar información para dar con el paradero de la joven extraviada.

La Brigada de Homicidios de la PDI dispuso los teléfonos: +56998879406, +56964118381, la línea fija 41-2865231 y el mail bh.coc@investigaciones.cl.

La Sección de Encargo y Búsqueda de Personas de Carabineros de Concepción, dispuso el teléfono fijo 41-2141090 y el mail sebv.concepcion@carabineros.cl.