Lirquén: Esperan rápida reconstrucción de escuela destruida por incendios forestales

La escuela Vipla de Lirquén, Región del Biobío, una de los siete establecimientos educacionales que resultaron completamente destruidos por los incendios forestales, espera ser reconstruida rápidamente tras obtener el compromiso de las autoridades.

El establecimiento de 120 alumnos se encuentra ubicado en el sector patrimonial de Lirquén, sin embargo, está instalado en un terreno particular, pese a ser una escuela pública. Por lo que, las autoridades del colegio esperan acelerar los trámites y reconstruir en el menor tiempo posible.

La directora Paulina Riquelme señaló que "tenemos la esperanza, la certeza de que nos vamos a reponer de esto, de que vamos a reconstruir nuestra escuela, nuestra comunidad, de que Lirquén se va a levantar también, porque Lirquén prácticamente un 80% no existe. Pero como lirquenina sé que vamos a salir adelante, nos vamos a levantar".

"Ahora que hablé con el Presidente, me da la certeza de que nuestra escuela nuevamente va a ser lo que era antes, incluso mejor, esperemos. Y ver qué dice el Presidente electo. Esperemos que él también siga con esta idea de construcción de una escuela que es familiar y está en un lugar patrimonial", sostuvo.

Desde el establecimiento esperan que el compromiso del Gobierno pueda acelerar el proceso de reconstrucción, en el marco de que no quedó escuela y gran parte de la comunidad educativa quedó sin casa también.