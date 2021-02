Mamá de Tomás reveló que recibió amenazas a través de su Instagram

La madre de Tomás Bravo, niño de tres años desaparecido el pasado miércoles 17 de febrero en la comuna de Arauco, contó en el matinal Bienvenidos que se ha distanciado de su celular debido a los mensajes que ha recibido en Internet.

"Saqué mis redes sociales, no tengo en este momento mi celular, pero sí recibí una amenaza en Instagram de que van a matar a mi tío, querían matar a mi tío. Puede que yo también haya recibido amenazas, pero no las he visto", contó Estefanía Gutierrez

"Eso es gravísimo", le respondió Sergio Lagos, que además quiso saber si la mujer había denunciado los hechos.

"Lo hemos conversado, no hemos hecho denuncias, pero sí está al tanto Carabineros, GOPE, los refuerzos, la PDI. De hecho, ellos me dicen que no salga, aunque yo igual he aprovechado de ir a otras partes, donde no hay tanta gente. La gente dice 'ah, ella no sale a buscar a su hijo', es que no saben lo que está pasando acá. No lo han visto", respondió.

