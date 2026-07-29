Mineduc suspendió clases de este jueves en el Biobío por sistema frontal

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases para este jueves en la Región del Biobío, ante la llegada de fuertes lluvias a la zona durante esta semana.

El Biobío recibirá a dos sistemas frontales en medio de un río atmosférico, que incluirá lluvias de hasta 80 milímetros en 12 horas en la zona cordillerana y de 60 milímetros en el sector costero.

Teresa Carrasco, seremi de Educación, planteó que "es el sistema frontal más grande que vamos a vivir desde lo que ya llevamos, llegando incluso a 80 milímetros de agua en un periodo de 12 horas, lo que efectivamente puede provocar grandes anegamientos, desbordes de ríos y dificultades en la población, por lo que junto a la Delegación Presidencial hemos querido tomar esta medida preventiva para el resguardo de la integridad, tanto de los estudiantes como de todos quienes componen las comunidades educativas, que sabemos generan alto flujo en las comunas".

Esta medida regirá en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de la región, sin importar su administración.