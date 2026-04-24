Niño murió tras comer hamburguesa cruda: Acusan diagnóstico erróneo en hospital de Curanilahue

Un niño de 8 años murió en Curanilahue, en la Región del Biobío, tras consumir una hamburguesa en un local de la comuna, hecho que es investigado por las autoridades sanitarias.

El menor, identificado como Óscar Paine Toloza, cursaba tercero básico en el Colegio Continental y había comprado el producto junto a su madre en un recinto del centro.

Según indicaron sus familiares, su estado de salud comenzó a deteriorarse en los días posteriores, hasta que se confirmó que presentaba la bacteria Escherichia coli, asociada al consumo de carne cruda o mal cocida.

Tras conocerse el caso, la Seremi de Salud del Biobío fiscalizó el local, donde se detectaron deficiencias sanitarias, por lo que se determinó su cierre temporal. La seremi Isabel Rojas explicó que durante la inspección se constataron incumplimientos en las condiciones del recinto.

En conversación con 24 Horas, Darlin Toloza, tía del menor, aseguró que en un inicio "se le dijo que tenía gastroenteritis viral. Él siguió mal, por lo que el lunes fue llevado nuevamente en la mañana y le señalaron que era una gastroenteritis aguda".

Ante la persistencia de los síntomas, el niño fue trasladado a Concepción, donde se logró identificar la causa de su estado. La familia asegura que la hamburguesa habría sido preparada en malas condiciones, ya que "fue comprada cuando el local estaba por cerrar, entonces creemos que la hicieron apurada y la dejaron cruda".

Pese a la gravedad de lo ocurrido, la familia descartó iniciar acciones legales y señaló que su principal objetivo es evitar que una situación similar vuelva a repetirse. "No buscamos una indemnización ni exponer al local, sino que esto no le pase a nadie más", concluyó.