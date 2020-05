Nueva polémica vuelve a poner en riesgo el futuro del "Silicon Valley" chileno

Una nueva polémica involucra al Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Concepción (Pacyt), luego que la dirección general de arquitectura del MOP del Biobío confirmara al Consejo Regional, entidad que financia este proyecto con un aporte de unos 12.500 millones de pesos, deberá pagar una millonaria indemnización a la empresa constructora Valko.

La firma había informado su decisión de no perseverar en las obras de este proyecto conocido como el "Silicon Valley" chileno y pese a que había instalado faenas, no hubo ningún tipo de avances.

De acuerdo a la oficina del MOP, se debe aplicar el artículo 148 de la norma de contratos, debido a que el mandante, el Gobierno Regional, había encargado a la empresa la paralización de la construcción debido a que los recursos iban a ser destinados para reconstruir ciudades afectadas por el estallido social, aunque posteriormente llegó la pandemia.

Como no se concretó, Valko deberá ser indemnizada con cerca de 370 millones de pesos.

El consejo regional Luis Santibañez, presidente de la comisión de Fomento e Innovación del Core Biobío, dijo que "resulta inconcebible que se establezca el no cobro de la boleta de garantía a la empresa que no ejecutará el proyecto Pacyt y en su defecto también se sume una indemnización por la paralización de obras que el propio mandante estableció en el contrato".

"En pleno proceso de crisis social y pandemia sanitaria no se concibe entregar recursos a un particular por obras que no ejecutó", añadió Santibáñez.

Desde que el mandante, el Gobierno Regional, dio la orden de paralizar las obras ya pasaron más de 60 días, como indica el artículo 148 de la norma, por ende se bloquea cualquier cobro de boleta de garantía, en este caso extendida por la empresa por cerca de 1.600 millones de pesos, y además se le debe indemnizar, situación que hace peligrar aún más el futuro del proyecto.