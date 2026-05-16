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Tópicos: País | Región del Biobío

PDI detuvo a sujeto vinculado con brutal homicidio en Hualpén

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El crimen tuvo lugar en plena vía pública el 24 de noviembre del 2025, justo frente al domicilio del afectado.

La persona fallecida fue víctima de una ráfaga de más de 50 impactos de bala, percutados desde un automóvil en movimiento.

PDI detuvo a sujeto vinculado con brutal homicidio en Hualpén
 ATON (referencial)

El joven afectado, de 29 años, no logró sobrevivir a la gravedad de sus heridas.

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La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones informó este sábado la detención del presunto autor de un homicidio ocurrido en la comuna de Hualpén, Región del Biobío, en noviembre de 2025.

Según confirmó el subcomisario Rodolfo Salas, de la BH Talcahuano, el detenido es "un sujeto mayor de edad, chileno, quien en su contra mantenía una orden de detención por el delito de homicidio".

Los hechos tuvieron lugar el 24 de noviembre del 2025 en la comuna de Hualpén, cuando cuatro sujetos, premunidos todos con arma de fuego y movilizados todos en el mismo vehículo, dieron muerte en la vía pública a un hombre con más de 50 disparos.

"La investigación llevada a cabo por detectives de esta brigada logró determinar la participación del imputado recién detenido en el crimen perpetrado", afirmó el detective.

El suceso se desarrolló específicamente "en la puerta de la casa de la víctima, que sufrió lesiones eh lesiones extremadamente graves". A pesar de los esfuerzos por salvar su vida, el hombre, de 29 años, falleció en el Hospital Las Higueras de Talcahuano.

La investigación continúa en curso para identificar y capturar a los demás implicados.

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