PDI retiró cuerpo de bebé en pleno velorio en Coronel

Una familia de la población Berta, de la comuna de Coronel, tuvo que ser testigo del retiro del cuerpo de un bebé en pleno velorio, en el marco de una denuncia por negligencia contra al Hospital de Coronel.

El bebé murió en el vientre de su madre y la mujer tuvo que realizar el trabajo de parto, para posteriormente el Hospital de Coronel enviar el cuerpo de la guagua hasta el Hospital de Concepción, donde fue retirado por la familia.

Sin embargo, se faltó al procedimiento legal cuando ya que la institución no dio aviso a las policías. Por eso, la familia denunció una eventual negligencia médica al interior del Hospital de Coronel.

Además, cuando llevaban una noche velando al bebé en la casa, llegó personal de la PDI a retirar el cuerpo para llevarlo al Servicio Médico Legal (SML).

Frente a esta falta de protocolos, el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, indicó que hicieron "una auditoría clínica para analizar cada uno de los procesos que terminaron en lo que ustedes han contado y mirar retrospectivamente dónde puedan haber oportunidades de mejora".

"Hay una auditoría clínica en curso que la lleva el hospital con el Servicio de Salud y los auditores clínicos. La autopsia se hace siempre que hay una denuncia. Cuando no hay denuncia, cuando no hay una denuncia del Ministerio Público, ningún funcionario de la salud puede, ante sí, denunciar algo que puede que no se esté investigándose", explicó.

Se está a la espera de los resultados de la autopsia que se realizó al bebé luego de sacarlo de su propio velorio.

Cabe mencionar que toda esta situación ocurre cuando la familia va a pedir el papel que les permite realizar el funeral.

Se espera también el resultado de la auditoría clínica para ver quién falló en esta situación.