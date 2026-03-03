Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Justicia condenó a todos los acusados del triple crimen de carabineros en Cañete

Periodista Radio: Claudio Arévalo
Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los hermanos Antihuén Santi fueron autores materiales del homicidio calificado ocurrido en abril de 2024, según el TOP de Cañete.

El fallo también establece que Nicolás Rivas fue colaborador en este crimen, al facilitar un arma a los asesinos.

Justicia condenó a todos los acusados del triple crimen de carabineros en Cañete
 ATON (archivo)

Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal fueron asesinados en la víspera del aniversario de Carabineros en 2024.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Cañete declaró culpables de distintos delitos a los cuatro acusados en el marco del asesinato de tres funcionarios de CarabinerosCarlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid—, ocurrido en esa comuna del Biobío en abril de 2024.

Según el veredicto dictado la mañana de este martes, se acreditó que los hermanos Jefferson, Felipe y Tomás Antihuén Santi son autores materiales del homicidio calificado de los efectivos.

El relato del Ministerio Público establecía que las víctimas fueron ejecutadas y luego quemadas en el pick-up de una camioneta institucional la noche del 26 de abril de 2024.

En tanto, Nicolás Rivas Paillao fue condenado en calidad de colaborador de los demás imputados, específicamente al facilitarles un arma utilizada la noche del crimen.

Además, el TOP concluyó que estos cuatro sujetos tuvieron participación en el robo de armamento portado por los carabineros.

El delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, sostuvo que "sabíamos de la contundencia de las pruebas, de la investigación y del relato jurídico para efectivamente hacer justicia. Un agradecimiento profundo al Ministerio Público, a las policías y a los tribunales, porque efectivamente han dado respuesta a la justicia y a no dejar que la delincuencia se tome nuestro territorio".

Terminado el juicio el pasado viernes, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, que estuvo a cargo de la causa, reafirmó la solicitud de las penas máximas contempladas en la legislación chilena.

La lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 26 de marzo.

Asímismo, el delegado presidencial de la provincia del Arauco, Humberto Toro, declaró: "Un agradecimiento profundo al Ministerio Público, a las policias y a los tribunales, porque efectivamente han dado respuesta a la justicia y a no dejar que la delincuencia se tome nuestro territorio", expresó. 

En portada