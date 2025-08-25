Prisión preventiva para acusado de femicidio frustrado en Arauco

En prisión preventiva quedó un hombre acusado de femicidio frustrado en Punta Lavapié, en la comuna de Arauco de la Región del Biobío, aunque originalmente había quedado sujeto a otra medida cautelar.

Como relató el fiscal Johnny Cares, el sujeto "tomó un cuchillo y le propinó un corte a la altura de su cuello de aproximadamente 10 centímetros para luego la víctima, por la gravedad de sus lesiones, fue auxiliada por personal de salud y por familiares".

"En la audiencia de control de la detención se solicitó además medidas cautelares, y en este caso, dada la gravedad de los hechos se solicitó la prisión preventiva. El tribunal no acogió nuestra petición, otorgó una medida cautelar distinta de arresto domiciliario total, y ante el agravio que nos provocaba esta resolución, apelamos verbalmente en la audiencia y estos antecedentes fueron conocidos por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, quien revoca dicha resolución", añadió.