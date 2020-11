Salud advierte que primarias ciudadanas convocadas en Concepción no tienen permiso

La seremi de Salud del Biobío adelantó que fiscalizará las primarias ciudadanas autoconvocadas por candidatos independientes que pretenden elegir este domingo, paralela a las regladas por el Servel, su candidato a alcalde por Concepción. ¿El problema? La comuna está en cuarentena y es una actividad que no cuenta con los permisos respectivos.

Héctor Muñoz, seremi de Salud Biobío, dijo que "las autorizaciones son para las elecciones dirigidas, las primarias legales del Servel. No hay otras autorizaciones en comunas en fase 1 y 2, y eso es importante recalcarlo.

"Cualquier cosa va a ser fiscalizada por Carabineros, las Fuerzas Armadas, si hay movilidad en otros lugares sin el permiso correspondiente. Para lo único que no se necesita permiso es para el desplazamiento del hogar al lugar votación y de ahí a la casa. Si no lo es se incurre en una falta. Cualquier persona que haga una actividad que no esté dentro de la comisaría virtual, se infringe, es un delito a la salud pública y también es una infracción al código sanitario", agregó.

En conocimiento de esto, Carabineros de Concepción apoyará en las fiscalizaciones. El comandante Carlos Contreras, de la prefectura penquista, apuntó que "vamos a adoptar el procedimiento legal correspondiente en la medida que se verifique el caso a caso, puede que alguna persona ande con un permiso, todo se va a verificar dentro del marco legal".

"Están las condiciones para poder verificar en los locales de votación qué personas están habilitadas", añadió.

Las harán igual

Ante esta advertencia, Valentina Durán, coordinadora de las denominadas primarias ciudadanas respondió que "es legítima y es una respuesta al Estado de Chile que no permite primarias legales entre independientes, es una respuesta ciudadana a la falta de democracia y creemos que sería un tremendo descriterio y atropello a los derechos tomarlo desde otro lugar".

"El domingo es un día de participación y votación que asumimos de forma comprometida, seria y muy responsablemente, por lo mismo, los 20 puntos de votación, cuentan con todas las medidas sanitarias y por eso esperamos que sea una jornada exitosa y tranquila", cerró.