Senapred Biobío advierte riesgo de aluviones: Llaman a evacuar zonas incendiadas

La Región del Biobío enfrenta una de las jornadas más complejas tras los devastadores incendios forestales de las últimas semanas. A la ola de calor que afecta a la zona este jueves, se sumará un sistema frontal durante la madrugada del viernes que mantiene en alerta máxima a las autoridades.

Tras jornadas con temperaturas que superaron los 37 grados en los valles y la precordillera, se prevé ahora la llegada de precipitaciones intensas, acompañadas de tormentas eléctricas durante la madrugada y el transcurso de este viernes.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el director regional de Senapred Biobío, Alejandro Sandoval, señaló que "estamos muy preocupados por esta condición que se va a empezar a dar ya durante la madrugada, que es una condición de baja segregada que trae alerta de tormentas eléctricas y también precipitaciones que son considerables".

Sandoval advirtió que el fenómeno es de gran peligrosidad debido a la inestabilidad del terreno en zonas recientemente afectadas por incendios forestales.

En ese contexto, Sandoval hizo un llamado enfático a las personas damnificadas que aún permanecen en el sector a trasladarse de forma preventiva a albergues o a viviendas de familiares.

La autoridad explicó que "pudiese darse alguna situación que atente contra la vida de las personas. Por ejemplo, alguna remoción en masa, algún deslizamiento de tierra producto de cómo quedaron los cerros después del incendio forestal. Estamos en estos momentos trabajando con maquinaria para despejar todo el sistema de escurrimiento de aguas lluvias que quedó lleno de escombros y basura".

Además del agua, el factor eléctrico representa una amenaza mortal para quienes aún pernoctan en carpas en sus terrenos. Al respecto, Sandoval enfatizó que "como no hay infraestructura, no hay casas, pudiese tener incluso la caída de rayos, y eso indudablemente puede ser fatal. Hacemos el llamado a privilegiar salvaguardar la vida humana... hay que buscar resguardo".

Sobre la disponibilidad de albergues, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, informó que, ante la llegada de las precipitaciones, se aumentó la capacidad en la comuna: "Tenemos una capacidad total para 780 personas y actualmente hay 380 albergados".

"Se les están entregando las cuatro raciones de alimento, tenemos controles de seguridad y, sobre todo, el apoyo del CESFAM y el Ministerio de Salud. Por lo tanto, hay albergue disponible. Si alguna persona estima prudente, dadas las condiciones adversas, se puede dirigir al lugar", añadió la autoridad local.

Para dar tranquilidad a quienes temen dejar sus terrenos por eventuales robos, el director de Senapred informó que se dispuso un amplio despliegue de personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, con el objetivo de resguardar viviendas y pertenencias en las zonas evacuadas.

La autoridad agregó que las alertas SAE serán activadas si las condiciones lo ameritan aunque subrayó que una evacuación efectiva depende también de la preparación previa de la comunidad y la "cultura de autoprotección".

"Este mensaje que me va a llegar a mi dispositivo móvil no es suficiente para que yo pueda realizar un proceso de evacuación segura. Esto parte con un proceso personal, de identificar los riesgos a los cuales están expuestos en los distintos territorios", explicó.

En la Región de La Araucanía, Senapred declaró alerta meteorológica que anticipa temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados, además de ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

El director regional del organismo, Ian Gorayeb, advirtió que estas condiciones elevan significativamente el riesgo de propagación del fuego: "hacemos el llamado, a evitar todo tipo de quemas, a evitar el manejo de maquinaria que salte chispas, sobre todo en los horarios de mayor temperatura y mayor viento".