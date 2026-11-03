Seremi de Seguridad del Biobío atribuyó ausencia de denuncias a "comportamiento del crimen organizado"

Polémica se ha generado en la Región del Biobío luego que su seremi de Seguridad, Richard Soto, afirmara que "hay que adaptarse un poco a las realidades" del crimen organizado, con motivo del tiroteo que un sujeto perpetró en una fiesta de Halloween en la comuna de San Pedro de la Paz que dejó un muerto y cuatro heridos.

Los hechos ocurrieron hace dos días -el domingo 1 de noviembre- en una sede vecinal, a la que llegó el individuo armado consultando por otra persona. Al no encontrarla ni recibir la respuesta que esperaba, disparó indiscriminadamente contra los asistentes, cobrando la vida de un joven de 21 años y dejando a otros dos en riesgo vital.

En este contexto, la autoridad señaló que nadie ha interpuesto una denuncia por lo ocurrido y que los heridos "no han querido dar antecedentes", lo que constituye -aseguró- "un comportamiento típico del crimen organizado, para que nos vayamos adaptando un poco a estas realidades".

"Esto es típico del comportamiento de crimen organizado. Algo entre ellos (el victimario y la persona por la que preguntaba) tiene que haber habido. De hecho, ninguna de las personas lesionadas ha querido dar antecedentes respecto al tema, por lo que Carabineros hizo esta denuncia de oficio para generar el proceso investigativo que está desarrollando hoy día el OS-9 y el Labocar", dijo Soto.

"Esto es común, es para que nos vamos adaptando un poco a estas realidades. El crimen organizado funciona así y, por ende, las denuncias no las van a realizar las mismas víctimas, sino que la policía es la que tiene que buscar la información y en ese trabajo están permanentemente", expresó el seremi de Seguridad.

En la misma línea, el delegado presidencial regional subrogante, Juan Pablo Mellado, insistió en que hay que adaptarse a que las personas desistan denunciar por miedo a que el crimen organizado tome represalias en contra quienes finalmente terminan entregando los antecedentes a las policías.

Senador Saavedra (PS): "Los chilenos no tienen que normalizar la narcoviolencia"

El senador PS y representante del Biobío Gastón Saavedra reaccionó y enfatizó que "los chilenos no tienen que normalizar situaciones de narcoviolencia ni de las bandas organizadas. La autoridad de seguridad en la Región del Biobío tiene que preocuparse por proteger la población. No pueden tener enfoques desde quienes son los causantes de esta situación".

"No nos pueden pedir que nosotros nos adaptemos a la violencia y a la delincuencia. Eso me parece improcedente; a lo menos, tienen que corregir y aquí es donde echamos de menos la autoridad superior en la zona", manifestó.