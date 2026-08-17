Seremi del Biobío fue denunciada en Contraloría por mal uso de vehículo fiscal

La seremi del Trabajo del Biobío, Camila Álvarez, fue denunciada en Contraloría por presunto mal uso de vehículo fiscal.

Una exfuncionaria la acusó de utilizar el móvil para ir a comprar café a una sucursal de Starbucks ubicada en pleno centro de Concepción y para asistir a citas médicas personales.

La denuncia también apunta a un uso indebido de las redes sociales institucionales: se indica que solicitó las claves para publicar fotografías que favorecían a la

diputada republicana Paz Charpentier.

Consultada por la situación, Álvarez señaló: "No hemos recibido ninguna denuncia de manera formal a través de ningún canal formal. Si se recibe a través de los canales formales vamos a responder en tiempo y forma, como lo establezca Contraloría".

"Mientras no recibamos el documento, el texto formal, no podemos anticipar (la respuesta). En caso de ser así, se hará a través de los medios formales a Contraloría y en los plazos que establezca dicha entidad contralora. Las autoridades acá utilizan efectivamente un vehículo fiscal, sin embargo, no me voy a referir a ningún detalle particular, porque no hemos recibido ninguna denuncia ni tampoco hemos recibido plazos ni respuesta respecto a ello", insistió Álvarez.