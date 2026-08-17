Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago7.1°
Humedad91%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Región del Biobío

Seremi del Biobío fue denunciada en Contraloría por mal uso de vehículo fiscal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Una exfuncionaria la acusó de usar el móvil destinado a sus traslados oficiales para ir a un Starbucks y al médico.

Seremi del Biobío fue denunciada en Contraloría por mal uso de vehículo fiscal
 Gobierno

Camila Álvarez dijo no haber recibido notificación oficial, pero estar disponible para contestar en tiempo y forma al ente contralor.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La seremi del Trabajo del Biobío, Camila Álvarez, fue denunciada en Contraloría por presunto mal uso de vehículo fiscal.

Una exfuncionaria la acusó de utilizar el móvil para ir a comprar café a una sucursal de Starbucks ubicada en pleno centro de Concepción y para asistir a citas médicas personales.

La denuncia también apunta a un uso indebido de las redes sociales institucionales: se indica que solicitó las claves para publicar fotografías que favorecían a la
diputada republicana Paz Charpentier

Consultada por la situación, Álvarez señaló: "No hemos recibido ninguna denuncia de manera formal a través de ningún canal formal. Si se recibe a través de los canales formales vamos a responder en tiempo y forma, como lo establezca Contraloría".

"Mientras no recibamos el documento, el texto formal, no podemos anticipar (la respuesta). En caso de ser así, se hará a través de los medios formales a Contraloría y en los plazos que establezca dicha entidad contralora. Las autoridades acá utilizan efectivamente un vehículo fiscal, sin embargo, no me voy a referir a ningún detalle particular, porque no hemos recibido ninguna denuncia ni tampoco hemos recibido plazos ni respuesta respecto a ello", insistió Álvarez.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada