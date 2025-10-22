Sorpresa entre pescadores del Biobío por anuncio de Plan Nacional del Jurel

Con sorpresa reaccionó la industria pesquera del Biobío al anuncio del ministro de Energía y Economía, Álvaro García, sobre la creación de un Plan Nacional del Jurel, ya que aseguran no han sido informados de la iniciativa.

Tras la participación de García en Erede, Macarena Cepeda, presidenta de los pescadores industriales del Biobío, dijo que "nos toma de sorpresa el anuncio que hizo el ministro García, porque nosotros desconocemos que exista un Plan Nacional de Jurel. Por lo mismo, parece muy curioso que el principal actor que captura precisamente el jurel en Chile no esté informado de ese plan nacional".

"Lamentablemente nuevamente se da cuenta de la incoherencia entre los anuncios y la acción por parte del gobierno, porque la Ley de Fraccionamiento traspasó 200 mil toneladas de jurel al sector artesanal que no tienen como ir al consumo humano en este momento. Entonces, cuando el ministro anuncia que este plan nacional va a aumentar la cuota de jurel y va a aumentar el consumo humano, yo creo que esto obedece a venir a la Región del Biobío a dar cuenta de noticias que son puro humo", lamentó.