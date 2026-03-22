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Tópicos: País | Región del Biobío

Tripulantes del Cobra recurrieron a la Suprema para impugnar investigación de la Armada

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La acción fue presentada luego de que la Corte de Valparaíso declarara inadmisibles los recursos de protección contra la indagatoria administrativa.

Tripulantes del Cobra recurrieron a la Suprema para impugnar investigación de la Armada
 ATON (referencial)

La resolución se conoce en la antesala de la decisión del Juzgado de Garantía de Coronel sobre medidas cautelares en la causa penal por siete homicidios culposos.

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Tres tripulantes del pesquero de altamar Cobra presentaron un recurso de protección ante la Corte Suprema, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declarara inadmisibles las acciones constitucionales dirigidas contra la Armada, con las que buscan invalidar la investigación sumaria administrativa en su contra.

Según la defensa, la sanción aplicada (que incluye la cancelación de por vida para el capitán de la tripulación) se basa en criterios que no estarían contemplados en la normativa de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.

Además, sostienen que dicha investigación administrativa adquiere carácter de peritaje y ha sido utilizada como principal antecedente por el Ministerio Público en la causa penal que imputa siete homicidios culposos.

El abogado de la empresa Blumar y de los tripulantes, Alejandro Espinoza, explicó que buscan impugnar la resolución adoptada por la autoridad marítima: "La autoridad marítima tiene un criterio de que el capitán, desde el punto de vista administrativo, responde bajo cualquier circunstancia independiente de lo que haya hecho o no hecho. Ese criterio no tiene asidero y es completamente inconstitucional en materia penal. Estamos en un proceso de impugnación y vamos a agotar todos los recursos que la ley nos permita".

El recurso se presenta en la antesala de que el Juzgado de Garantía de Coronel entregue este lunes, a las 08:30 horas, su resolución respecto de las medidas cautelares en la investigación penal que lleva adelante la fiscalía.

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