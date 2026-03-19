Caso Bruma: Defensa presentó informe que cuestiona detección de lancha siniestrada

La audiencia de formalización del bullado Caso Bruma, en la Región del Biobío, se extendió hasta este viernes a las 8:30 horas, luego de que la defensa de los imputados presentara un nuevo informe pericial que era desconocido por el Ministerio Público y los querellantes.

Según la defensa, el documento, que contempla diversas pericias, tiene el potencial de reconfigurar aspectos clave de la investigación y desacreditar algunos hechos inicialmente planteados.

"La defensa cuenta con un informe de la Universidad Austral, un peritaje, un ingeniero electrónico especialista en radares que son coincidentes con lo que concluye la autoridad marítima en el sumario marítimo", explicó el abogado defensor, Alejandro Espinoza.

La formalización extiende su plazo hasta el viernes en la mañana. (FOTO: ATON)

Según detalló el jurista, "el sumario marítimo concluye que el despliegue combinado de vigías y de los dos radares de última generación que tenía el Cobra atendía las condiciones que había en esa madrugada, no aseguraban la detección de la Lancha Bruma, la cual quedaba bajo el oleaje imperante".

"Es una embarcación de madera que no se refleja en los radares y necesariamente por su altura máxima quedaba bajo la posibilidad de detección del radar y bajo la detección de los vigías", puntualizó el abogado,

Piden tiempo para estudiar la nueva evidencia

La presentación de este informe tomó por sorpresa a las partes acusadoras, ya que no estaba en conocimiento ni de la Fiscalía ni los querellantes. Debido a esto, se solicitó tiempo para estudiar a fondo el documento.

Inicialmente, las partes habían pedido que el plazo se extendiera hasta el lunes para analizar el contenido del peritaje y sus implicaciones. Sin embargo, el tribunal accedió a un plazo más acotado, permitiendo solo hasta la tarde de este jueves para poder tomar una decisión.

Por este caso, el capitán Roberto Mansilla, el piloto Luis Macaya y el jefe de máquinas Jaime Sandoval están imputados por el delito de homicidio culposo reiterado, mientras que también se apunta a responsabilidad por parte de la empresa Blumar.