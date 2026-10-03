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Tópicos: País | Región del Biobío

Unidades marítimas buscan a persona desaparecida tras volcamiento de bote en bahía de Concepción

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El afectado -un marino mercante de nacionaldiad ecuatoriana- se embarcó el viernes junto a un acompañante y, por razones que se investigan, ambos cayeron al agua.

Su compañero es el único que ha sido rescatado con vida.

Unidades marítimas buscan a persona desaparecida tras volcamiento de bote en bahía de Concepción
 ATON (archivo)

"Continuaremos las labores de búsqueda con unidades marítimas, bote de goma, personal de buzo de la Partida de Salvataje de la Segunda Zona Naval, personal terrestre y apoyo de drones", aseguró la Capitanía de Puerto de Talcahuano.

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Las autoridades marítimas desarrollan el operativo de búsqueda de una persona que se encuentra desaparecida luego que su bote volcara tras zarpar hacia la bahía de Concepción (Región del Biobío).

El afectado -un marino mercante de nacionalidad ecuatoriana- se embarcó el viernes junto a un acompañante y, por razones que se investigan, ambos cayeron al agua. De momento, su compañero es el único que ha sido rescatado con vida.

"La autoridad marítima inició un dispositivo de búsqueda y rescate tras la caída al mar de dos personas en la bahía de Concepción, logrando el rescate con vida de uno de ellos", dijo la capitán de puerto de Talcahuano, Camila Ovalle. 

"Continuaremos las labores de búsqueda con unidades marítimas, bote de goma, personal de buzo de la Partida de Salvataje de la Segunda Zona Naval, personal terrestre y apoyo de drones", aseguró. 

Hechos se relacionan con el ecuatoriano buque Manantial, varado desde 2019

Los hechos ocurridos están relacionados con el buque de bandera ecuatoriana Manantial, que desde 2019 sufrió una avería y se mantiene alojada en la capital penquista.

La embarcación también acumula deudas de cerca de 160 mil dólares que no han sido pagadas y han prohibido su zarpe, sumado a que -judicialmente- se encuentra con arraigo.

De todos modos, en dicho buque se encuentran tres personas que, cada 10 días, bajan a comprar víveres y renovar el agua. En esas labores ocurrió el incidente en la bahía de Concepción. 

Sobreviviente del volcamiento: "Resguardamos el barco, nunca estuvo abandonado"

Ángel Bonilla, el armador del buque que fue rescatado con vida, relató: "Vivimos en la borda. Nuestras labores las cumplimos allí, son limpieza, ordenamiento, mantenimiento preventivo de pintura y todo, porque somos marinos mercantes". 

"Cada 10 o 12 días salimos a conseguir víveres y agua en tierra, porque se nos acaban. Con el bote de rescate que tenemos lo hacemos, hasta ayer (viernes) que pasó esta desgracia", contó.

"Estamos resguardando el barco para que no se estigmatice de que está abandonado. No lo está, nunca lo estuvo", sostuvo Bonilla. 

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