Tópicos: País | Región del Biobío
Viento causó graves daños en Mall del Centro en Concepción
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El fenómeno afectó el quinto piso del centro comercial.
No se registraron personas heridas.
El fenómeno afectó el quinto piso del centro comercial.
No se registraron personas heridas.
Fuertes vientos provocaron daños en del Mall del Centro en Concepción, en la Región del Biobío, en el marco del sistema frontal que afecta desde la zona norte hasta el sur del país.
Las ráfagas dañaron parte de la estructura exterior del centro comercial, aunque el fenómeno no dejó personas lesionadas.