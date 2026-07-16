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Tópicos: País | Región del Biobío

Viento causó graves daños en Mall del Centro en Concepción

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El fenómeno afectó el quinto piso del centro comercial.

Viento causó graves daños en Mall del Centro en Concepción
 Cristofer Espinoza - Cooperativa Regiones

No se registraron personas heridas.

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Fuertes vientos provocaron daños en del Mall del Centro en Concepción, en la Región del Biobío, en el marco del sistema frontal que afecta desde la zona norte hasta el sur del país.

Las ráfagas dañaron parte de la estructura exterior del centro comercial, aunque el fenómeno no dejó personas lesionadas.

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