Acusan labor deficiente y "decepcionante" del Desafío Levantemos Chile en Santa Olga

Autoridades comunales de Constitución, además como gubernamentales y vecinales, realizaron un llamado al Desafío Levantemos Chile para que regularice las 135 casas donadas en Santa Olga, tras el incendio que arrasó la localidad el 2017.

El primero de ellos fue el alcalde oficialista de Constitución, Carlos Valenzuela: "Pedí a los vecinos que me hicieran llegar los problemas que tienen con Desafío Levantemos Chile y no son pocos; son más de 100 viviendas sin recepción municipal, y no han ingresado ninguna carpeta a la Dirección de Obras".

El jefe comunal agregó que "esta situación está afectando a las familias, que hoy se sienten completamente defraudadas".

Vecinos y concejales

La presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Olga, Mónica Sepúlveda, señaló que "son varios los problemas que tenemos con el 'Desafío': son casas que están sin recepción municipal, con problemas de empalmes, posventa y una sede social en Los Aromos".

Por su parte, el concejal Fabián Pérez (PR), manifestó que "ha sido lamentable el avance de la reconstrucción de la mano de Desafío Levantemos Chile, y eso nos duele a quienes conocimos la labor y forma de gestionar la reconstrucción de Felipe Cubillos después del terremoto, lo que hoy está muy distante".

El también concejal, Rodrigo Veloso (DC), argumentó que "hay una gran decepción de las familias y es un tema que se debe resolver, lo hablamos en el Concejo Municipal y esperamos lo solucionen".

Más de 100 casas se encuentran sin recepción municipal.

Desde el Gobierno, la encargada nacional de la Reconstrucción, Bernardita Paúl, también se sumó al llamado: "Queremos pedir al Desafío Levantemos Chile que exija a las constructoras que contrató, se hagan cargo de la posventa de las casas".

"Hicieron un tremendo aporte y eso se agradecerá siempre, pero en las alianzas público-privadas, las partes deben hacerse cargo", dijo Paúl.

Desafío: "Nosotros cumplimos"

Desde el Desafío Levantemos Chile, su director ejecutivo, Nicolás Birrel, consignó que "nosotros nos hicimos cargo de las familias que no tenían beneficios y que nadie les iba a reconstruir, porque no tenían papeles".

"Nuestro compromiso fue siempre casas equipadas y el municipio se comprometió, a través del Departamento de Obras, regularizar esas viviendas. Nosotros cumplimos", enfatizó.

Para el próximo 7 de agosto, está programado en el municipio de Constitución, una reunión entre los vecinos de Santa Olga, el Desafío Levantemos Chile y las autoridades comunales.