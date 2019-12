Una adolescente de 17 años, identificada como Mariela Fernández, murió luego de ser atropellada por un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco luego de terminar su turno.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes en el kilómetro 195 de la Ruta 5 Sur a la altura de Lontué, comuna de Molina, cuando el policía se dirigía a su domicilio en su vehículo particular.

"La persona se habría como lanzado al vehículo, motivo por el que trató de esquivarla, pero no pudo. Se practicaron las alcoholemias y efectivamente no hay presencia de alcohol. La SIAT concurrió al lugar y se estableció que la responsabilidad habría sido del peatón al cruzar en zona no habilitada", dijo la fiscal Mónica Barrientos.

Desde Carabineros informaron que se encuentran realizando una investigación interna para determinar las causas del accidente y las responsabilidades del funcionario en el atropello.