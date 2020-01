Conaf matiza sequía de la Laguna Torca de Vichuquén

El director regional de la Conaf en el Maule, Marcelo Mena, desdramatizó la escasez hídrica que afecta a la reserva nacional Laguna Torca de Vichuquén, que se encuentra completamente seca en su zona sur, producto de la sequía.

El desolador panorama, que angustia a la población local y a las autoridades comunales, se explica por la baja del Lago Vichuquén, que presenta una disminución cercana a los dos metros de agua.

"Vimos imágenes de Laguna Torca y no es tan extremo como se muestra. No quiero disimular la situación, pero, si bien el caudal ha bajado muchísimo, no está al nivel crítico del Lago Peñuelas", dijo Marcelo Mena a Cooperativa Regiones.

"Es dramático"

La visión de la Conaf fue contrarrestada por María Eliana Vega, presidenta de la Fundación Ambiente y ex seremi de la cartera en el Maule.

"Esto es grave para el ecosistema de la Laguna Torca y de los humedales de Putú y Name, por lo que no me parece correcta una desdramatización de lo que ocurre, porque es dramático para el ecosistema de los lugares donde están los humedales, como también para la región y el país", aseguró la bióloga marina.

El alcalde subrogante de Vichuquén, Raúl Marín, también dijo el fin de semana a Cooperativa Regiones que "es dramática" la situación de Laguna Torca.

Desde Conaf advirtieron que la semana en curso será complicada y aseguraron que la Laguna Torca no se secará en su totalidad. Durante los próximos días se entregarán los niveles exactos de disminición del agua en Laguna Torca.