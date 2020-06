Consejo Regional del Maule rechazó traspaso de recursos de emergencia por falta de intendente titular

El Consejo Regional del Maule rechazó la transferencia de 1.500 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FDNR) hacia la Subsecretaría de Interior, para enfrentar la pandemia Covid-19.

El proyecto presentado por el intendente subrogante Felipe Donoso (UDI) fue rechazado en sesión extraordinaria, luego que 14 de 20 consejeros regionales se abtuvieron, argumentando que la actitud continuará hasta que exista un intendente titular que suceda al renunciado Pablo Milad (Evópoli).

El core Manuel Améstica (FRVS) señaló que "no dice en ninguna parte que los recursos serán para el Maule, dice que son para emergencia de la pandemia, y mientras no tengamos un intendente titular, no tenemos seguridad que iniciativas como esta se desarrollen de acuerdo a lo que los consejeros queremos".

George Bordachar (RN) agregó que "lo rechazamos porque no hay ningún proyecto que pueda justificar que la ayuda llegará a los que la necesitan, además que la transferencia iba a la Subsecretaría de Interior".

En tanto, Gabriel Rojas (PC) manifestó que "no podemos sacar dineros del FNDR para enviarlos a Santiago, proponemos que los recursos se depositen a los beneficiados para que ellos definan qué comprar y esperamos que se haga con un intendente definitivo".

Entre los consejeros que votaron a favor, Cristina Bravo (DC), manifestó que "la medida fue rechazada mayoritariamente por consejeros de Gobierno, para que se nombre un nuevo intendente. Yo aprobé porque la gente necesita los recursos".

La región lleva casi tres semanas sin intendente tras la renuncia de Milad y varios son los nombres que están en la lista de posibles sucesores, mientras las presiones al Gobierno suman y siguen desde las veredas oficialistas y de la Oposición.