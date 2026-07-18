Contratista de CGE que apoyaba reposición del servicio eléctrico está desaparecido en Curepto

La empresa eléctrica CGE confirmó este sábado que la persona desaparecida, reportada en el balance de esta jornada de Senapred, corresponde a un trabajador contratista de la empresa Pelom Ingeniería, en la comuna de Curepto, Región del Maule.

La compañía manifestó su preocupación por el hecho y precisó que la víctima "prestaba servicios para CGE, a través de su empresa, y estaba realizando labores propias de supervisión de su trabajo, en medio de los intensos esfuerzos para reponer el suministro eléctrico en la zona".

"Mantenemos una permanente comunicación con los ejecutivos de la empresa Pelom y coordinando todas las acciones necesarias que se requieran de nuestra parte", consignó CGE.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres reportó esta mañana que el fenómeno climático registra 516 personas damnificadas, 800 albergadas, 1.181 aisladas, seis lesionadas y cuatro fallecidas.

Ministra de Energía: Nos gustaría que la reposición sea más rápida, pero no es tan simple

La ministra de Energía, Ximena Rincón, conversó con Cooperativa sobre el corte de suministro de luz en el país como consecuencia del sistema frontal, siendo Valparaíso la comuna más afectada en esta jornada con alrededor de 173.500 clientes con interrupción, seguida por La Araucanía, que tiene 54.738, y la Región Metropolitana, con más de 42.000 afectados.

La secretaria de Estado aseveró que le gustaría que la reposición fuera más rápida, pero "se trata de un temporal de grandes magnitudes con vientos que, en algunos casos, superaron los 120 y 130 kilómetros por hora".

En ese sentido, apuntó a los accidentes de trabajadores: "Ayer en Curepto un trabajador de CGE desapareció, no sabemos si se lo llevó el río, el Ministerio Público está desplegado. Murió un trabajador en Negrete, que fue impactado por un árbol despejando la vía pública. Entonces, esto no es tan simple".

"Reponer la luz es desenergizar sectores (...) supone traslado de brigadas, reponer generadores transitorios. Es un trabajo delicado que tiene también premura: electrodependientes en primer lugar, servicios de salud en segundo, todo lo que tiene que ver con seguridad, telecomunicaciones, servicios sanitarios. Es un gran despliegue", sostuvo.