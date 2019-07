Fiscalización detectó operación ilegal de áridos en borde de río Loncomilla y Maule

Faenas de extracción ilegal de áridos se detectaron en las comunas de Villa Alegre y San Javier, Región del Maule, donde se fiscalizó a tres plantas y ninguna de ellas cumplía con los requerimientos de funcionamiento.

El seremi de Bienes Nacionales, Enrique Gómez, indicó que "recorrimos estas tres plantas y nos dimos cuenta que existe una evidente extracción de áridos ilegal, hay maquinaria y obviamente que todo este material termina en el comercio, para la ejecución de distintos tipos de obras".

La autoridad regional, además agregó que "es de gran preocupación ya que según la Dirección General de Aguas se han extraído más de 500 mil metros cúbicos de áridos, lo que representa varios miles de millones de pesos. Este tipo de faenas causa un enorme daño ambiental, además produce efectos en la desviación de los cauces de los ríos".

Héctor Araya, particular fiscalizado y que tiene su planta en el sector de Villa Alegre, a orillas del río Loncomilla, explicó que "estoy extrayendo material en lo que es mío, yo he solicitado desde abril la autorización de un pozo lastrero, y estoy sacando material de lo que está en mi propiedad, yo he estado pidiendo la autorización, pero no me la han dado. Llevo 10 años trabajando en áridos".

En el Congreso existe un proyecto de ley que espera fijar multas de hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales, es decir casi 5 millones de pesos, para quienes infrinjan la ley, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.