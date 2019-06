Gremio del transporte amenaza con paro regional en el Maule

El gremio del transporte de la Región del Maule amenazó con un paro local luego de que el Consejo Regional rechazara el programa de "chatarrización" que contemplaba 1.500 millones de pesos.

Con la presencia de los dirigentes gremiales, el CORE rechazó ayer los fondos para la transferencia y reposición del transporte de buses y taxis colectivos, aduciendo que quienes se adjudican esos fondos son las mismas empresas de siempre.

El programa sólo recibió el visto bueno de cuatro de los 20 consejeros. A favor votaron George Bordachar (UDI); César Muñoz (UDI); Isabel Garcés (UDI) y Rodrigo Sepúlveda (Independiente).

#Maule: [Video] Molestia generó en el gremio del transporte el rechazo de mil 500 millones de pesos por concepto de "chatarrización" por parte del @consejoregmaule, en acalorada discusión en sala, anunciaron paro regional @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/27gZj7c46D — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) 18 de junio de 2019

El dirigente de los taxis colectivos de Talca Justo Valenzuela expresó que "se nos dijo que esperáramos un tiempo para que reingrese el proyecto. Eso lo vamos a evaluar, de lo contario realizaremos una movilización regional. Colegas se endeudaron esperando los recursos y ahora salen con esto".

Osvaldo Yáñez, representante de los microbusesos rurales de Curicó, agregó que "fue desagradable ver cómo los Cores rechazan argumentando cosas que no saben, lamentablemente no conocen la realidad, por lo que no descartamos alguna movilización de presión para que se reingrese pronto el proyecto".

"Pasada de cuenta"

El consejero regional Rodrigo Sepúlveda sostuvo que "aquí hay una pasada de cuenta a los gremios o al seremi de Transportes. Aquí hay un problema al interior del Gobierno con los gremios que aún no se ha solucionado y que perjudica a quienes necesitan los recursos".

El presidente del CORE y ex seremi de Transporte en el primer Gobierno de Sebastián Piñera, César Muñoz, planteó que "esta es una continuidad del parque del transporte público antiguo en todas las provincias de la región. Me parece raro".

La próxima semana el intendente del Maule, Pablo Milad, liderará una mesa de trabajo con los gremios del transporte para abordar el programa de "chatarrización".