Luego de la denuncia de trabajos ilegales y movimientos de tierra en un sector declarado Monumento Nacional al interior de la ex Colonia Dignidad, se conoció que en la zona aludida, existió una subestación de comunicaciones usada en tiempos de Paul Schäfer. Cooperativa Regiones tuvo acceso a la pieza audiovisual de la sala subterránea, donde se mantiene el cableado, el teléfono y las redes de comunicación en la pista de aterrizaje, los hangares, galpones, caminos, cruces y entrada al ex enclave alemán, que sirvió para la protección del ex jerarca.

