El ministro de Agricultura, Antonio Walker, llegó hasta Duao, en la Región del Maule, donde se refirió a la queja del alcalde de Linares, Mario Meza, quien aseguró que el Plan de Reconversión a un año del cierre de Iansa no se ha cumplido y no han llegado los bonos de traslado de remolacha a San Carlos. "Vamos a cumplir los compromisos y a los remolacheros no los vamos a dejar solos", dijo el secretario de Estado.

