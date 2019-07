Molestia en Talca y Maule por continua mala calidad del aire

La presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Colín Sur, María Morales, que se encuentra en los límites de los polígonos críticos de contaminación atmosférica de Talca y Maule, manifestó su molestia por la mala calidad del aire que afecta a ambas comunas producto del desacato a las medidas restrictivas por el uso de leña en combustión.

Para este miércoles la Intendencia del Maule decretó la decimocuarta preemergencia de acuerdo al Plan de Descontaminación Atmosférica que rige para Talca y Maule y solicitó mayor fiscalización de parte de la autoridad para quienes no cumplan con las restricciones.

"Queremos mayor fiscalización y mano dura de parte de la autoridad en las sanciones para quienes no cumplen con lo establecido en episodios críticos. La gente no está haciendo caso y el teléfono para denuncias no contesta cuando se llama. El aire es irrespirable", dijo la dirigenta.

Retroceso

La presidenta de la Fundación Ambiente, María Eliana Vega, evidenció su preocupación por el retroceso comparativo con el Gobierno anterior, que ha sufrido el Plan de Descontaminación Atmosférica en ambas comunas.

"Quiero llamar a las autoridades actuales a continuar con el buen trabajo que se realizó hasta el año 2017 con mayor coordinación, mayor fiscalización, mayor control y entrega de material de difusión educativa para la población de la mano con las juntas de vecinos", aseguró la ex seremi de Medio Ambiente.

La decimocuarta preemergencia, que se suma a las tres emergencias en lo que va del año para las comunas de Talca y Maule, regirá desde las 18:00 horas de hoy y se prohíben los humos visibles de chimeneas. Quienes no cumplan la medida arriesgan multas que pueden superar los 140 mil pesos.