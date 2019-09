Mujer cumplió 109 años y contó su secreto: "No salgo a fiestas"

Eufrosina del Carmen Henríquez, cumplió 109 años y los celebró en su casa de la población Santa Inés de la comuna de Curicó. Es la séptima entre nueve hermanos y nació justo cuando en Chile se celebró el Centenario de la República Autónoma, proceso emancipador que llevó a la independencia del país.

Eufrosina entregó su secreto para tan larga vida: "Yo me cuido, estoy en mi casa no más, yo no salgo a fiestas, no salgo a nada y por eso ya tengo ciento nueve años", aseguró.

"Que Dios y la Virgen bendiga y acompañe a toda la gente que vino a saludar", dijo emocionada, ante la gran cantidad de familiares, amigos y autoridades que quisieron festejar con ella.

El alcalde de Curicó Javier Muñoz, fue uno de los que participó en el cumpleaños de Eufrosina y señaló que "ha sido un momento maravilloso, creo que es una bendición que tengamos esta "chiquilla" contenta, con mucha energía".

"Ella está muy bien ya que conversamos, compartimos y hasta apagó las velitas", agregó.

Eufrosina Henríquez tiene ocho hijos, 20 nietos, 36 bisnietos y nueve tataranietos.