Párroco de Villa Prat se marginó de encuentro con el obispo de Talca

Un nuevo cónclave de curas de la Diócesis de Talca y el obispo Horacio Valenzuela fue programado en el seminario de Rauquén, en Curicó, Región del Maule, pero donde llegaron este jueves menos sacerdotes que a la reunión pasada.

Uno de los ausentes fue el párroco de Villa Prat Sergio Díaz, quien hace algunas semanas aseguró haber referido al nuncio Ivo Scapolo versiones sobre un supuesto cura violador, sin que éste hiciera nada.

#Curicó: Sin la presencia del párroco #VillaPrat Sergio Díaz se desarrolla encuentro de curas con Obispo de Talca Horacio Valenzuela "después del terremoto me recomendaron que no estuviera, me hubiese gustado estar, tengo harto qui decir" dijo a @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/JutUAAUG13 — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) 7 de junio de 2018

Díaz contó a Cooperativa el motivo de su ausencia de hoy, y reaccionó además al pronunciamiento del Vaticano tras la denuncia del ex acólito de Constitución y la nueva acusación por abuso sexual contra el presbítero de Santa Rosa de Melozal Germán Cáceres, de la Diócesis de Linares.

"Después del terremoto no era conveniente que estuviera. Quería estar, tengo harto que decir, pero me recomendaron que no. Después de la conformación de la comisión que realizará el nuncio el sábado voy a hablar", dijo Sergio Díaz.

El 'cura campesino' -como es conocido el sacerdote-, consultado por la investigación de oficio por delitos sexuales del Ministerio Público, agregó: "Estoy listo con la Fiscalía, entregué mi declaración el pasado viernes y estoy muy agradecido de ellos".

"Me parece muy bien que el Vaticano se pronuncie ante las denuncias por abusos. Primero la justicia y después la caridad, la Iglesia tiene que dejar de romperle el alma a Chile", sentenció, junto con confirmar que está realizando gestiones para un encuentro con el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, en su parroquia de la comuna de Sagrada Familia.

"Valenzuela está cansado"

Tras el encuentro, el vicario general de la Diócesis de Talca, Mario Molina, explicó su motivo y el silencio de Horacio Vaenzuela, que tuvo como centro el análisis de la última carta enviada por el papa Francisco.

"Él (Valenzuela) está cansado, por lo que no quiere hablar. Cualquier cosa que diga sale en titulares y (sale) cualquier cosa, por lo que decidió tomarse un tiempo para luego hablar con ustedes", dijo el vicario, que calificó al párroco de Villa Prat como "muy original e impulsivo".