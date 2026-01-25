Síguenos:
Tópicos: País | Región del Maule

Presos fueron sorprendidos intentando transgredir el sistema de seguridad de la cárcel de Talca

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl | ATON

Los dos condenados fueron detectados fuera de sus celdas, cuya empresa fue frustrada tras la rápida activación de los protocolos de Gendarmería.

 ATON (referencial)

Ambos fueron aislados de la población penal y, además, el recinto presentó una denuncia ante Fiscalía por daños a la propiedad.
Un intento de vulneración a la seguridad interna fue detectado y controlado este domingo en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca, luego de que dos internos condenados fueran sorprendidos fuera de sus celdas mientras intentaban transgredir los sistemas de resguardo del recinto.

Según informó Gendarmería, la situación fue advertida por un funcionario de la Guardia Armada, quien alertó de inmediato al personal de turno y activó los protocolos de seguridad establecidos. La rápida intervención permitió frustrar el intento y evitar mayores incidentes al interior del penal.

Tras ser reducidos, los internos fueron trasladados al área de salud del establecimiento para realizar los exámenes correspondientes, descartándose lesiones. Posteriormente, fueron aislados del resto de la población penal como medida preventiva, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Desde la institución penitenciaria destacaron que el CCP de Talca cuenta con una infraestructura antigua, inaugurada en 1860, lo que implica desafíos permanentes en materia de seguridad.

En ese contexto, subrayaron la relevancia del actuar oportuno y coordinado del personal, especialmente considerando el aumento sostenido de la población penal en los últimos años.

Como parte de los procedimientos, se realizó un censo a la totalidad de las personas privadas de libertad del recinto para verificar la situación interna y descartar nuevas irregularidades.

Además, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público por daños a la propiedad, quedando la investigación en manos de la Fiscalía.

En portada