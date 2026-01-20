Síguenos:
Tópicos: País | Región del Maule

Sujeto fue detenido por quemar ramas en fundo de Pencahue

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hombre, de nacionalidad boliviana, será formalizado este martes por uso ilícito del fuego.

Sujeto fue detenido por quemar ramas en fundo de Pencahue
 PDI (referencial)
Un sujeto boliviano fue detenido por intentar iniciar un incendio durante este lunes en la comuna de Pencahue, en la Región del Maule.

El hecho ocurrió al interior del Fundo Corinto, donde el hombre fue sorprendido quemando ramas, en medio de la emergencia por los incendios en el Ñuble y Biobío, siendo detenido por "uso ilícito del fuego".

El sujeto será formalizado durante la jornada de este martes en la comuna de Talca.

