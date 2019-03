Sumario en Carabineros por hombre desaparecido hace más de un año en Parral

La Prefectura de Carabineros de Linares realiza un sumario administrativo por la desaparición de un ciudadano colombiano el pasado 6 de enero del 2018 en Parral, Región del Maule, luego de un procedimiento institucional.

Según consta en la investigación, Carlos Torres (62 años) perdió el bus que lo trasladaba desde Antofagasta a Temuco y se comunicó con Carabineros.

La indagatoria establece que el desaparecido fue trasladado en una patrulla hasta el cruce Catillo para que abordara otro transporte, desde donde se le perdió la pista hace un año y dos meses.

"Entiendo que hay un sumario administrativo en Carabineros para evaluar los tipos de responsabilidades que pudiese tener personal de la institución en su forma de actuar. Nosotros seguimos con las diligencias de la investigación", dijo el fiscal de Parral, Nelson Riquelme.

Actuar "prepotente"

Yamile Torres, hija del desaparecido, se trasladó a vivir a Parral para buscar a su padre, sin resultados positivos. Y organizó una marcha el último fin de semana en la ciudad, donde acusó trato prepotente de una autoridad local.

"No hubo malas palabras; sí de forma prepotente un concejal (José Maureira, PPD) me dijo que no podía pegar carteles en los paraderos porque eso era una multa, lo que me asustó mucho", aseguró la mujer.

El concejal aludido replicó que "yo solamente la aconsejé, le dije incluso que colocara carteles en un supermercado que todos conocemos y ella me lo agradeció sonriente, por eso me extraña que se digan otras cosas".

Desde la Tenencia de Carabineros de Parral confirmaron la investigación interna y aseguraron que están impedidos de realizar declaraciones debido a que el sumario administrativo se encuentra en curso.