Andrés Jouannet: "El Plan Buen Vivir no existe"

El diputado Andrés Jouannet, exmilitante de la DC y hoy vicepresidente del partido en formación Movimiento Amarillos por Chile, afirmó que el Plan Buen Vivir que impulsa el Gobierno de Gabriel Boric para la Macrozona Sur "no existe".

La iniciativa fue presentada por la exministra Izkia Siches en mayo -en la misma ocasión en que confirmó que decretaría estado de excepción constitucional de emergencia en la zona-, como una forma de mostrar "compromiso" con los pueblos indígenas y reconocer "la deuda centenaria entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche".

Cuatro meses después del anuncio, esta semana se supo que el Gobierno traspasará el Plan desde Interior a la Secretaría General de la Presidencia, con el fin de "institucionalizarlo" y mejorar la coordinación intersectorial con otras carteras.

"El Plan Buen Vivir no existe, porque es el mismo presupuesto de todos los años que (simplemente) le pones un nombre: 'Buen Vivir', pero no tenemos medidas extra en materia de seguridad; tenemos más recursos, pero poquitos, y no tenemos medidas extras", criticó domingo Jouannet, exintendente de la Región de La Araucanía (2015-2016).

En la zona "necesitamos más carabineros, necesitamos una Prefectura de Control y Orden Público en Tirúa... Hay muchas medidas que se pueden tomar y creo que podríamos perfectamente bajar la violencia en La Araucanía", señaló el parlamentario por el Distrito 23.

En este contexto, Jouannet afirmó que "es positiva la visita de la ministra Tohá a la Región", realizada entre viernes y sábado, pero "llaman la atención algunas cosas", como "que el Presidente de la República (todavía) no haya ido ni se pronuncie".

"El Presidente no se pronuncia por La Araucanía: tenemos terrorismo en la Región, pero el Presidente ni siquiera se pronuncia", fustigó el representante de Amarillos.

"INSUFICIENTE"

En la misma línea, el diputado RN Jorge Rathgeb valoró la visita de Tohá, pero insistió en que es necesario que el Presidente Boric haga lo mismo.

"Contamos con la presencia de la ministra del Interior acá en la ciudad de Angol. Hubiésemos querido que hubiese contado con mayor cantidad de tiempo para poder conversar con ella: los alcaldes sólo pudieron hablar una hora con ella sobre temas de relevancia y, claramente, es insuficiente", dijo el parlamentario de Chile Vamos.

"Sí valoramos que haya venido a la Región de La Araucanía, haya estado en la Provincia de Malleco, a menos de un mes desde que asumió, a diferencia del Presidente Boric, que lleva siete meses en el cargo y todavía no visita la Región de La Araucanía ni tampoco a la Provincia de Malleco; (siendo que es) tan necesario para buscar la paz y poder él entrevistarse con las víctimas", añadió Rathgeb.