El ex ministro de Defensa Mario Desbordes dijo en El Primer Café que, si bien está por impulsar el diálogo con las comunidades mapuche para poner fin a los atentados en la Macrozona Sur, el Estado debe "dar una señal clara a los grupos violentos", marginarlos de un proceso de ese tipo y combatirlos mediante la acción legítima de la fuerza. "Lo que pasó con ETA o IRA es bien categórico, y vamos hacia allá, porque ya no es proto guerrilla (la que está actuando en Biobío y La Araucanía): hay grupos organizados que cumplen todos los estándares para ser calificados como guerrilla", aseguró el otrora presidenciable RN. El ex diputado opinó que agrava esta situación el altísimo estándar que impone la Justicia para aceptar pruebas contra imputados "radicalizados": afirmó que en la zona de conflicto los tribunales "no tienen ningún problema en dejar con arresto domiciliario a alguien que pillaron con un fusil de guerra". Por todo esto, insistió, "hay que ponerse firme con los grupos de violentistas que han asesinado personas, incendiado y destruyen todos los días". De no ser así, "van a ir creciendo estos grupos y vamos a encontrarnos con un Chiapas, o algo por el estilo".

