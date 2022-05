Subsecretario del Interior: "El estado de excepción se va a ir evaluando"

Tras una reunión con parlamentarios de La Araucanía, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que el Gobierno evaluará la cobertura del estado de excepción acotado en la Macrozona Sur, justamente cuando representantes de distintos sectores políticos han pedido su ampliación.

"El Gobierno va a usar todas las herramientas que tenga a disposición el estado de derecho para garantizar la seguridad de las personas, y evidentemente, el estado de excepción también se va a ir evaluando (...) a partir de los espacios formales de evaluación: con las Fuerzas Armadas, con la ministra de Defensa y con la ministra del Interior", explicó la autoridad.

"Hasta ahora los estados de excepción han demostrado que disminuyen los hechos de violencia, es cierto eso. También es cierto que han demostrado que no pueden evitar el asesinato de personas porque han ocurrido asesinatos con la vigencia del estado de excepción", detalló el subsecretario, quien indicó que "si no queremos tener víctimas" esta medida no es suficiente por sí sola y que se requiere "identificar a quienes cometen estos crímenes, procesarlos y sancionarlos".

Aludiendo al crimen de un trabajador forestal baleado en Lumaco este martes, Monsalve reafirmó que "esos hechos de violencia han ocurrido lamentablemente con y sin estado de excepción (...) esto vuelve a darnos la razón: la tarea principal del Estado es desarticular las organizaciones criminales y creo que en ese debate tenemos muchos puntos de encuentro con los parlamentarios de la región".

El subsecretario dijo haberse reunido con la familia de Segundo Catril, cuyo asesinato calificó como un "hecho doloroso, que hay que rechazar tajantemente, y que vuelve a colocar en el centro la tarea relevante de la sociedad de identificar, perseguir y sancionar a quienes componen organizaciones criminales de Chile, que están destinadas a producir violencia pero peor aún, colocan en riesgo y quitan la vida de chilenos. Eso no es posible permitirlo en democracia".

Por ello, advirtió que "si generamos la sensación de que a través del estado de excepción vamos a tener Fuerzas Armadas en todos los caminos forestales, vamos a estar generando no sólo una expectativa falsa, sino que vamos a estar enfrentando el problema de manera equivocada".

De todas maneras, afirmó que incluso en su versión acotada, "hay una importante presencia de dotación de Fuerzas Armadas en la región, y hay lugares que hay que vigilar y proteger, y que muchas veces para hacerlo bien no se requiere personal: se requiere tecnología, y en ese aspecto, se ha garantizado a la región la presencia de tecnología que permite cumplir esa tarea".

"No hay nada que no estemos dispuestos a hacer para evitar que un chileno sea asesinado de manera cobarde como ha ocurrido en esta región", comprometió.

La reunión de evaluación, que se realizará este jueves en Santiago, contará con la presencia de Monsalve, la ministra del Interior, Izkia Siches, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y otras autoridades de Gobierno, con el propósito de analizar el funcionamiento y hacer un balance respecto del rol que ha cumplido el Ejército en materia de estado de excepción en la Macrozona Sur.