En El Primer Café de Cooperativa, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, salió al paso de la tensión provocada por la infidencia del timonel Guillermo Teillier, quien reveló que el Presidente Gabriel Boric le planteó "compensar" a la colectividad por la fallida nominación del militante Nicolás Cataldo para la Subsecretaría del Interior. Carmona también comentó las críticas de Daniel Jadue a la decisión del Gobierno de avanzar en la ratificación del Acuerdo Progresivo e Integral para la Asociación Transpacífica (TPP11), que en el pasado impulsó Chile y que permanece congelado en el Congreso: señaló que el PC "tiene una opinión concluyente" en cuando a que éste "es un tratado que no tiene ningún rédito que beneficie al país que no sea atraer inversión -no sé si tanta más-", pero afectando "el desarrollo soberano" al "amarrar legislación futura".

