Senado debatirá el TPP-11 este miércoles

Tras la reunión de los comités esta mañana, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés, y más conocido como TPP-11) será discutido este miércoles en la Sala del Senado.

El acuerdo original fue suscrito por Chile junto a Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y también Estados Unidos en febrero del 2016. Sin embargo, en 2017, el entonces entrante gobierno de Donald Trump decidió retirar a EE. UU. del tratado. Tras ello, los países restantes decidieron volver a negociar el texto, proceso que les llevó un año y que concluyeron en marzo del 2018, con la firma del TPP-11 en Santiago.

Para su entrada en vigor, se requería que fuese ratificado por seis de sus miembros, lo cual ocurrió ese mismo año, por lo que el Tratado entró en vigor el 30 de diciembre de 2018 para Japón, México, Singapur, Nueva Zelanda, Canadá, Australia; mientras que para Vietnam entró en vigencia el 14 de enero de 2019. Hasta ahora, sólo Chile, Brunei y Malasia aún no han aprobado el acuerdo según sus procesos internos.

A fines de octubre del 2018, en nuestro país el entonces gobierno de Sebastián Piñera envió el proyecto de aprobación del tratado al Congreso Nacional, y fue visado en abril del 2019 en la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde entonces, permanece en el Senado, en su segundo trámite y final, donde resta solo la votación en Sala.

Para ese fin, el asunto fue puesto en el primer lugar de la tabla de la sesión de este miércoles, lo que asegura que, al menos, será debatido. No obstante, al no haber ingresado La Moneda algún tipo de urgencia, parlamentarios pueden pedir una "segunda discusión" antes de votar.

El actual Gobierno de Gabriel Boric ya avisó este mes que busca avanzar con el TPP-11, "haciéndose cargo de las críticas", el que ve como una "oportunidad" para la economía chilena, y que "no se va a oponer o entorpecer" la tramitación en el Congreso.

Si se aprueba, el Ejecutivo va a "presentar un proyecto separado por el tema de las cartas laterales (side letters)", adelantó la semana pasada el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dijo confiar "en que vamos a tener el apoyo de todos los partidos que forman parte de la coalición".

El tratado, sin embargo, no concita un apoyo uniforme en el actual oficialismo. Los senadores de Apruebo Dignidad criticaron la semana anterior que el TPP-11 -al que achacaron un "sesgo neoliberal"-, "no forma parte de nuestro programa de Gobierno" y, desmintiendo un presunto acuerdo para votar estos días, consideraron que "no hay ninguna urgencia para ponerlo en votación en el Senado".

Desde el Socialismo Democrático, el otro bloque del oficialismo, la timonel del PPD, Natalia Piergentili, ha afirmado que Chile tiene "una necesidad importante de ratificar" el TPP-11. Heraldo Muñoz, quien en 2016 como canciller de la entonces Presidenta Michelle Bachelet suscribió el tratado original, aseguró esta mañana en Cooperativa que se trata del acuerdo "más progresista que Chile haya firmado en su historia".

Según expuso una nota del 2019 de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, el TPP11 es el tercer Tratado de Libre Comercio más grande del mundo: los países que lo integran en su conjunto conforman un mercado de 502 millones de personas. En 2018, el PIB del bloque alcanzó los 11.023 mil millones de dólares.

Además, países como China y Taiwán están en proceso de adhesión, el Reino Unido está en negociaciones y Corea del Sur anunció a fines del año pasado su intención de unirse al acuerdo.