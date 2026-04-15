Jefe naval aseguró que parte del Estrecho de Magallanes es argentino

En la última jornada se han viralizado declaraciones realizadas por el contraalmirante Hernán Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, quien aseguró que parte del Estrecho de Magallanes pertenece a su país.

Fue en enero pasado, en el podcast Pensemos, donde Montero entregó detalles sobre la situación geográfica y jurídica del estrecho, desestimando que es reconocido internacionalmente como territorio chileno, con libre navegación para todos los países.

"La boca de Magallanes es argentina", planteó Montero, detallando que se trata del sector oriental que conecta con el océano Atlántico, en el área entre Cabo Vírgenes y Punta Dúngenes.